Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında 1 askerin olay yerinde şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı ve hemen hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan askerlerden birinin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle birlikte şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın (27) merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

Yetkililerce baba Mustafa ve anne Fehime Kılıç'a acı haber verildi. Haberin duyulmasının ardından sokağa ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin kardeşi Abdurrahim Kılıç, ağabeyini son olarak birkaç ay önce izne geldiğinde gördüğünü belirterek, şehit haberini almış olmaktan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Bekar olan şehit Kılıç'ın 5 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.