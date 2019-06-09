Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcılar ve mühimmat imha ediliyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı, planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor.

Terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcılar ve mühimmatın imha edildiği harekatta komandolar, Hakurk'un içine girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdi.

Terör örgütüne ait mağara ve sığınakların da kullanılamaz hale getirildiği harekatta, teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı mağara tespit edildi.