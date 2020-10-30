Peş peşe uyarı: Hasarlı binalara girmeyin, Zorunlu olmadıkça araç kullanmayın

AFAD, İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini duyurdu. İzmir Valiliği ise "Zorunlu olmadıkça araç kullanmayın" uyarısı yaptı.

İzmir'iin Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) ve İzmir Valiliği'nden peş peşe uyarılar geldi.

İzmir Valiliği "Zorunlu olmadıkça araç kullanmayın" uyarısı yaptı. AFAD ise bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektiğini hatırlattı.

GSM uyarısı

AFAD, ardından "Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin" mesajını paylaştı.

"Trafik yoğunluğu oluşturmayın"

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı da deprem bölgesindeki vatandaşlara "Deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın uyarısı yaptı.