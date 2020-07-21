Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Muğla'da 5 gündür haber alınmayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyet kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, genç kızın bar işletmecesi olan eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün akşam harekete geçen özel ekip, Cemal Metin Avcı'yı Menteşe ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Öte yandan gözaltına alınan caninin ilk ifadesi ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, Cemal Metin Avcı Emniyet'te şunları söyledi:

"Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi. O zaman son olarak çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim. Oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum.

"YAKMAYA ÇALIŞTIM, BAŞARAMADIM"

Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum."

KENDİNİ NASIL SAVUNACAĞINI ŞAŞIRDI

Hürriyet'in ulaştığı ifade ise şöyle:

"Pınar ile ilişkimiz vardı eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi verecektim ama sinirlendim tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm."

EVLİ VE 1 ÇOCUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Pınar'ın katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ayrıca caninin Muğla'da bar işlettiği de ortaya çıktı.

BAĞ EVİNDE ÖNCE DÖVDÜ, SONRA BOĞDU

Öte yandan yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. Katil zanlısı da genç kızı boğarak öldürdü.