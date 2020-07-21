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Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı

Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı
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Muğla'da 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda üzerine beton dökülmüş olan varilin içerisinden çıkarıldı. Jandarma nezaretindeki itfaiye ekipleri talihsiz kızın cesedini gece özel aparatlarla bidonun içerisinden çıkardı.

Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı

ÜZERİNE BETON DÖKÜP ARAZİYE ATMIŞ

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in bulunması için jandarma çalışma başlatmıştı. Bazı kişilerle görüşen jandarma ekipleri genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığını öğrendi.

Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni bu bidonun içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı

BİDONA ZARAR VERİLMEDEN ÖZENLE AÇILDI

Jandarma yerlesik bölgesinde üzerine beton dökülmüş vaziyetteki metal bir varili buldu. İtfaiye ekipleri tarafından içerisine zarar verilmeden özenle açılan varilden Pınar Gültekin'in cansız bedeni çıktı. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni bu bidonun içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı

BAĞ EVİNDE ÖNCE DÖVDÜ, SONRA BOĞDU

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü. Şüpheli C.M.A'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
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