Pistten çıkan uçak neden 3'e bölündü?

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağın pistten çıktıktan sonra parçalanması akıllara bazı soruları getirdi. Bunların başında kaza yapan uçağın neden 3’e bölündüğü sorusu geliyor.

Boeing 737, ilk uçuşunu 9 Nisan 1967’de yaptı ve 1968 yılından beri üretiliyor.

Pilot eğitiminin kolay olması, yakıt tüketiminin düşük olması, bakımı kolay ve parçalarının diğer uçaklara nazaran daha ucuz olması bu uçakları, ticari havacılıkta en çok talep gören uçaklar haline getirir.

Boeing’in hikayesi, 1990’lı yıllara geldiğimizde yeni nesil modellerle zenginleşir. Yeni nesil Boeing ailesine mensup olan 737-800’ün yapımına 1994 yılında başlanır. 1997 yılında ilk uçuşunu yapar. 1998 yılında ise ilk müşterisine kavuşarak yolcu taşımacılığında yerini alır.

Boeing, 737-800 modelinin uçak gövdesini daha da büyütür, yolcu kapasitesini ise neredeyse iki katına çıkarır. Hava yolu firmalarının tercihlerine göre Boeing 737-800 koltuk sayısı arttırılıp, 189 kişiye kadar yolcu almaya müsait hale getirilebiliyor.

1997 yılından beri gökyüzünde olan B737-800, 39.5 metre uzunluğunda ve yerden 12.5 metre yüksekliğe sahip bir uçak. 5436 kilometre maksimum menzile sahip model, maksimum 938 km/s hıza ulaşabiliyor.

Ölümlü kazalarıyla gündeme geldi

Bugüne kadar 140 Boeing 737 kazasında, yaklaşık 3 bin 900 kişi yaşamını yitirdi. Ölümlü kazaların önemli bölümü iniş sırasında gerçekleşti.

Neden 3’e bölündü?

Boeing firması, uçaklarını 3 parça şeklinde tasarlıyor. Kokpit, gövde ve kuyruk kısımları yapım aşamasında birleştiriliyor. Bundan dolayı özellikle iniş sırasında yaşanan kazalarda, Boeing 737 modeli uçakların parçalanması dikkat çekiyor.

2009 yılında İstanbul-Amsterdam seferini yapan yolcu uçağı, inişte piste ulaşamadan tarlaya düşmüş ve 3 parçaya ayrılmıştı. Yine 2010 yılında Bogota-San Andres seferi yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağı da inişe geçtiği sırada düşmüş ve 3’e bölünmüştü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi tarafından komisyon oluşturuldu.

Buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye gelecek.

Heyet uçakta imalattan kaynaklı bir hata olup olmadığını araştıracak. Kazaya ilişkin ön raporun 1 ay içinde çıkması bekleniyor.