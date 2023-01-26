Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kitabında yer alan Türkiye hakkındaki iddialarına ilişkin, "Bir kere gerçek dışı bilgiler var ki diplomatik bir dil ile söylüyorum siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var, çifte standart var." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine ilişkin Türkiye'nin Akdeniz'de yasa dışı enerji arama faaliyetlerini yürüttüğü iddiasına yanıt veren Çavuşoğlu, Rum kesiminde ABD'nin dengesini, denge politikasını bozanların (Pompeo) olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, "Pompeo'nun önümüzdeki seçimlerde aday olduğu zaman Rum lobisinden de oy alabilmek için bu söylemleri yazdığını görüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile ortak basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kitabını başkanlık adaylığında ya da adaylığının kampanyasını başlatmak için yazdığı değerlendirmesini yapan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar terörizme verdikleri destek konusunda, ABD'de ciddi bir suçtur, sanırım yargı sürecine tabi olmamak için de ciddi dezenformasyon var." dedi.

"Bir kere gerçek dışı bilgiler var ki diplomatik bir dil ile söylüyorum siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var, çifte standart var." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, kitapta yer alan "Türk ordusunun DEAŞ'ı yenme kapasitesine sahip olmadığını gördük" iddiasını "ibretlik" olarak nitelendirdi.

Çavuşoğlu, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde YPG/PKK ile angajmana girilmediğini bunun eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başladığını ifade etti.

DEAŞ'a karşı göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ordusunun Türk ordusu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"4 bin 500'den fazla DEAŞ'lı teröristi biz elimine ettik. Hem Suriye'de hem Irak'ta. Biz Suriye'de DEAŞ'lı teröristleri elimine ederken ya da Suriye'nin kuzeyini DEAŞ'lı teröristlerden temizlerken ABD, Pompeo'nun olduğu dönemde YPG/PKK ile DEAŞ'lıları önce otobüslere Rakka ve o bölgeden sonra da uçaklara bindirerek Afganistan'a gönderdiler. Bugün Afganistan'daki terör saldırılarının müsebbibi de bunlar. DEAŞ'ın ve El Kaide'nin saldırılarından bahsediyorum. Dolayısıyla Türk ordusunun NATO'da en büyük ikinci gücünü Türk ordusunun kapasitesini herkes gördü. Hem PKK hem YPG hem DEAŞ'tan 8 bin kilometrekarelik bir alanı Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemek adına temizleyen Türk ordusudur."

Pompeo'nun, 2019'da eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Türkiye'ye yaptığı ziyaret hakkındaki iddialara ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, o süreçte Pompeo'nun baştan sona yanında bulunduğunu, Türkiye'ye gelme sebeplerinin ise ABD'nin teröristleri bölgeden temizleyeceğini belirtmek ve Türkiye'nin teröristlere karşı operasyona ara vermesini istemek olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, "Biz onların belgesini müzakere edilemez bulduk, karşılarına 11 maddelik bir belge sunduk, 9'unu kabul ettiler, 2'sini de burada Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) huzurunda müzakere ettik ve o iki madde konusunda da mutabakata vardık." dedi.

Mutabakat sonrası ortak basın açıklaması da yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu ortak açıklamanın yükümlülüklerini de yerine getirmediklerini ve dürüst olunmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pence arasında heyetler arasında görüşmeden önce baş başa görüşme gerçekleştiğini kaydederek "Pompeo'nun sürenin uzamasından rahatsız olduğunu gördük ve içeri girelim diye de bazı talepleri oldu. Ben de kendisine 'birisi başkan birisi başkan yardımcısı bize ihtiyaç duydukları zaman kendileri bizi çağırır dolayısıyla protokol gereği de adap gereği de liderler içeri çağırmadan girmenin doğru olmadığını' söyledim, kendisini uyardım." dedi.

Pompeo'nun, Pence'e izletilmesinden endişe duyduğu ve "iğrenç" diye tabir ettiği 15 Temmuz videosu hakkında da konuşan Çavuşoğlu, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 251 Türk vatandaşının şehit olduğunu ve o geceyi Türkiye'nin yaşadığını söyledi.

Çavuşoğlu, "(Pompeo'nun) O gece (15 Temmuz'la ilgili) sildiği bir tweet var. Cumhurbaşkanımızın aleyhine yazdıklarından da anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemiştir. Videodan rahatsız olmasının sebebi de budur çünkü o görüntüler darbenin nasıl başladığını gösteriyor ve Türk milletinin darbeyi nasıl yendiğini gösteriyor. Sanırım Türk milletinin darbecileri yenmesinden rahatsız olmuş ki bu ifadeleri kendisi sergilemiş." dedi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine ilişkin Türkiye'nin Akdeniz'de yasa dışı enerji arama faaliyetlerini yürüttüğü iddiasına yanıt veren Çavuşoğlu, Rum kesiminde ABD'nin dengesini, denge politikasını bozanların (Pompeo) olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, "Pompeo'nun önümüzdeki seçimlerde aday olduğu zaman Rum lobisinden de oy alabilmek için bu söylemleri yazdığını görüyoruz." diye konuştu.

Kitapta bahsedilen Patrikhane ziyareti hakkındaki iddialar hakkında da Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Patriğe herhangi bir tehditte bulunmamız bizim mümkün değil, hiçbir zaman olmamıştır. Kendisine de her zaman her türlü desteği veriyoruz. Bu ziyareti İstanbul'a yapmak istediğini Patrikhaneye gitmek istediğini ve benimle de orada görüşmek istediğini söyledi ve benim de cevabım gayet net. Patrikhaneye gidilmesinden hiçbir zaman rahatsız olmadık. Benimle görüşmek isteyen Ankara'ya buyurur gelir burada görüşürüz. İstanbul'a onun ayağına gitmem dedim. Olay bundan ibaret."