Prof. Dr. Aziz Sancar'dan 'KKTC tanınmalı' tişörtü

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan 'KKTC tanınmalı' tişörtü
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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada diğer ülkeler tarafından tanınma çabalarına destek verdi.

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