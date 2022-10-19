ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Prof. Dr. Aziz Sancar'dan 'KKTC tanınmalı' tişörtü
Türkiye
19 Ekim 2022 Çarşamba 19:25
Kıbrıs Genç Tv
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada diğer ülkeler tarafından tanınma çabalarına destek verdi.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Türkiye
Oktay, Feyzioğlu’nu kabul etti
Türkiye
Usta spiker Bülent Özveren hayatını kaybetti
Türkiye
Çavuşoğlu: "KKTC'nin maruz kaldığı haksızlıkları da gündeme getirdik"
Türkiye
Amasra'da maden ocağındaki patlama ile ilgili soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor
Türkiye
SON DAKİKA HABERLERİ
TÜİK, İstatistik Kurumu'na teknik desteğini...
“Hal Yasa Tasarısı” görüşüldü
CTP Akçay Ocak Kongresi yapıldı
Üstel, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı...
Capiton Construction İçişleri Bakanlığının...
Facebook
Twitter
8.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE