"Rejim İdlib'deki gözlem kulelerine saldırılarını devam ettirirse sessiz kalmayız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz. Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz kalamayız. Bölgede halkın sesine kulak veriyoruz." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını) İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir. Orada ne kadar asker bulunması gerekiyorsa orada o kadar askeri bulundururuz, bunun için de birilerinden izin almak diye bir mecburiyetimiz yoktur, bunun da bilinmesi gerekir." açıklamasında bulundu.