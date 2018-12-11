Rize Emniyet Müdürü vuruldu

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi bir polis memuru tarafından vuruldu. Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Verdi'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Verdi'yi vuran polis memuru gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Emniyet Müdürlüğü binasında polis memuru tarafından silahla vuruldu.

Emniyet Müdürü Verdi, Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre ilçe trafik polis memuru tarafından Altuğ Verdi ile birlikte Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile birlikte polis koruması ve başka bir polis memuru yaralandı.

VERDİ'NİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahla saldırının görüşme sırasında olduğu öğrenildi.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile birlikte Personel Müdürü Ercan Polat ve 2 polis memurunu yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

TAYİN SORUNU VARMIŞ

Saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun tayin sorunun olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili görüşmek için Personel Müdürü Ercan Polat ile Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin odasına geçen polis memuru burada silahına sarıldı. Polis memuru önce Personel Şube Müdürü Polat'ı vurduktan sonra namlusunu Emniyet Müdürü Verdi'ye çevirdi. Verdi dahil toplamda 4 kişiyi yaralayan polis memurunun da yaralı olduğu öğrenildi.

EMNİYET BİNASINA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Yaşanan olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve Rize İl Emniyet Binasında tüm giriş çıkışlar yasaklandı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Rize Emniyet Müdürü Altuğ verdi ile birlikte toplamda 4 kişiyi yaralayan polis memurunun kimliği belli oldu. İsminin İsmail Hakkı Saracoğlu olarak açıklanan polis memurunun trafik şubede çalıştığı belirlendi.

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Altuğ VERDİ, 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur.1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.Ayrıca, Sayın İl Emniyet Müdürümüz ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.Sayın Müdürümüz, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.