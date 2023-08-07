Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray hayata veda etti...

Rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti. Usta ismin akciğerindeki rahatsızlıklarla mücadele ettiği ve aynı zamanda yaşlılığa bağlı hastalıkları olduğu öğrenilmişti.

ERKİN KORAY KİMDİR?

Erkin Koray 24 Haziran 1941 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Türk rock sanatçısı Erkin Koray, Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde özgün eserler vermiş olmakla birlikte birçok türküyü yeniden düzenlemiştir.

Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir.

Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.

1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı icat ettiği söylenir.