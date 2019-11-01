Rusya ile devriye bugün başlıyor

Soçi mutabakatı sonrası Fırat'ın doğusunda ilan edilen ‘güvenli bölgede’ gerçekleştirilecek Türk-Rus ortak devriyesi bugün başlıyor. Sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Devriye öncesi bomba imha timleri tuzaklanan el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirdi.

Bu bölgelerde el yapimi patlayıcı ve mayın imha çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. İnsansız hava araçları ile keşif uçuşları yapılıyor. Mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi sınırın sıfır noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Mutabakat kapsamında Kamışlı kentinde devriye yapılmayacak.



Türk ve Rus askerleri daha önce İdlib ve Tel Rifat'ta koordineli devriye görevinde bulunmuştu. Fırat'ın doğusuna düzenlenecek bu devriye, iki ülke askerleri arasındaki ilk ortak devriye olma özelliğini taşıyor.



Ortak kara devriyesi öncesinde, sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı da yapıldı. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 15 araç Akçakale'ye gitti. Zırhlı araçlar Tel Abyad'daki askeri noktalara konuşlandırıldı.