Sağlıklı bağırsak florası kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Arif Kaçan, bağırsaktaki yararlı bakterilerin sayısı ve çeşidinin artmasının kronik hastalıklara yakalanma riskini azalttığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaçan, probiyotik ve prebiyotik yoğurtlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakterilerin vücuda fayda sağlaması için pH değerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kaçan, yoğurdun, sütün "lactobacillus bulgaricus", "streptococcus thermophilus", "lactococcus lactis" bakterileri tarafından fermantasyonu sonucu elde edildiğini aktardı.

Kaçan, "Yoğurdun pH derecesine bağlı olarak içindeki faydalı bakterilerin büyük bir kısmı mide asidinin etkisi ile bağırsağa geçmeden ölür. Herhangi bir bakterinin probiyotik sayılabilmesi için, bakterinin vücut için yararlı, bağırsağa canlı ulaşması, bağırsak yüzeyine tutunması ve orada çoğalması gerekir." bilgisini paylaştı.

Kemik sağlığı için elzem olan kalsiyumdan zengin olan yoğurdun aynı zamanda iyi bir protein kaynağı olduğuna işaret eden Kaçan, bir kase tam yağlı yoğurdun 120 kalori içerdiğini, sade probiyotik yoğurtların normallerle aynı kaloriye sahipken, meyveli probiyotikli olanların yüzde 20 daha fazla kalori içerdiğini ifade etti.

-"Yetişkinler günde 2-3 porsiyon süt ürünü tüketmeli"

İnsan vücudunda bulunan bakterilerin yüzde 90'ından fazlasının bağırsakta yer aldığını belirten Kaçan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bağırsaktaki yararlı bakterilerin sayısı ve çeşidinin artması kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Bağırsaktaki bakteriler besin tercihlerimizi ve iştah durumumuzu belirler. İyi bir bağırsak florası güçlü bağışıklık sistemi, düşük hastalık riski ve iyi bir kilo kontrolü sağlar. Genel olarak bakteriler sağlık için yararlı olanlar ve sağlık için zararlı olanlar olarak iki gruba ayrılabilir. Yararlı ve zararlı bakteriler beraber bağırsak florasını oluşturur. Probiyotik yoğurtlarda, lactobacillus bulgaricus, streptococcus thermophilus, lactococcus lactis yoğurt bakterilerinden farklı olarak bifidobacterium lactis bakterisi bulunur. Probiyotik ürünlerin belirli bir sayıda canlı bakteri içermeleri ve bu bakterilerin raf ömrü boyunca canlı kalmaları ve tüketildikten sonra bağırsakta çoğalması gerekir."

Yetişkin bir insanın kalsiyum ihtiyacını karşılamak için günde 2 ya da 3 porsiyon süt ürünü tüketmesi gerektiğine vurgu yapan Kaçan, bağırsak florasının, dolayısıyla sağlığın korunması için yoğurt, kefir, probiyotik yoğurtlar gibi fermente süt ürünlerine öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaçan, "Nerdeyse her besin grubunda olduğu gibi yoğurt veya probiyotikli yoğurtların aşırı tüketilmesi kilo artışına neden olabilir. Günlük önerilen miktarlarda tüketilmesi durumunda meyveli probiyotik yoğurtlar, sade probiyotik yoğurtlar, ev yoğurdu ya da hazır yoğurt kilo aldırmaz. İçerdikleri kaliteli protein ve tok tutma özellikleri sayesinde zayıflama diyetlerinde rahatlıkla kullanılabilir." ifadelerini kullandı.