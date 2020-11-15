Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.