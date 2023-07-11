Sanatçı Özkan Uğur'a veda

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı için AKM'de tören düzenlendi.

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti.

Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü. AKM'de Uğur için tören düzenlendi.

Törene, Uğur'un ailesi ile birlikte Mazhar Alanson, Fuat Güner, Cem Yılmaz, Zafer Algöz başta olmak üzere pek çok sanatçı katıldı. Duygusal veda töreninde gözyaşları sel oldu.

CEM YILMAZ'IN GÖZYAŞLARI

Usta sanatçıyla birçok projeye imza atan Cem Yılmaz, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Sahneye çıkan Mazhar Alanson ve Fuat Güner ikilisi güçlükle konuşabildi.

Güner, "Of... Özkan bu salonda bulunan, hatta bu ülkedeki herkes için çok büyük bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü, kimileri harika bir sahne sanatçısı, kimileri çok iyi bir dost olarak görür. Ama Özkan benim için 52 yıllık dostum, iş ortağım, iş ortağımızdı. Hiçbir söz, gözyaşı bu acıyı içimizden attıramaz. Özkan'ım yeniden buluşmak üzere hoşça kal..." dedi.

"SENİ GÖREBİLECEĞİMİZ YER RÜYALAR ARTIK"

Mazhar Alanson ise "Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Bir konuşma hazırlayamadım ama 3-4 gündür halimiz darmaduman. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor. Özkan'ın meşhur lafları vardır, biz kimse anlamasın istediğimiz zaman aramızda kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneğini biliyor. Özkan'cığım herhalde yetenekli olduğunu sen de biliyordun. Ama bu kadar şeyi bildiğini sen de bilmiyordun. (Gözyaşlarıyla) Meğer bütün herkes ne çok severmiş seni. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkan'ım" dedi.

Törende Özkan Uğur'un eşi Aysun Arslan ile oğlu Alişan da konuşma yaptı.

Alişan Uğur, "Özkan Uğur, annemin 41 yıllık aşkı, benim sevgili babamdı. O bizim üç kişilik çekirdek ailemizin temeliydi. Kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Ama şimdi görüyoruz ki o her yaşta, her görüşte insanın kat be kat sevgilisiymiş. Babam tüm çevresine bonkörce saçtığı neşesi, naifliği ile hafızalara kazandı. Benim babam adeta bu dünyaya sanatçı olsun diye ışınlanmış bir ruhtu. Hayatını hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, sabah sesini açmak için yaptığı Özkan'ca egzersizlerini, kahkahalarını, esprilerini ve eleştirilerini duyamayacak, ona dokunamayacak olmak çok acı verici. Babam hakkında di'li geçmiş zamanda konuştuğumuza inanamıyorum, kabullenmek çok zor. Zaman bizim için durdu, boşlukta süzülüyoruz adeta. Hoşçakal canımın içi" ifadelerini kullandı.



Aysun Arslan ise "Benim tutunabilecek bir şeyim yok şu anda. Özkan Uğur'umuz için sizden bir dakikalık saygı duruşu rica ediyorum" dedi.

AKM'yi dolduranlar, ayağa kalkarak sanatçı için saygı duruşunda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından 69 yaşında vefat eden sanatçı Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katıldı.

Ersoy, tören öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir sanatçımıza veda ettiğimiz bir gün. Özkan Uğur sanatçı unvanını layıkıyla taşıyabilen çok önemli bir sanatçımızdı" dedi.

Uğur gibi sanatçılara veda etmenin zor olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Hem müziğin efsanesi hem de ekranların, sinema perdesinin en doğal karakterlerinden biriydi. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte de sanatçılarımıza örnek olacak çok değerli bir yetenekti. Böyle değerli sanatçıların yerini doldurmak maalesef çok güç oluyor. Başta değerli ailesi olmak üzere tüm sanatçılarımıza, yakın dostlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Özkan Uğur'un cenazesi, bugün öğle vaktinde Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.