Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü

Şanlıurfa'da ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaşın düşen molozlar nedeniyle yaralandığını söyledi. Enkazda bir kişinin daha olma ihtimaline karşı arama yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesinde ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü.Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Enkazda bir kişinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş ise düşen molozlar nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Binanın çökme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Çöken binanın bulunduğu caddede park halinde araçların olduğu, araç ve yaya hareketliliğinin devam ettiği görülüyor.