Sarıgül, seçimi kazandı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, resmi olmayan sonuçlara göre vekil oldu. Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı kentte CHP'nin oy oranı yüzde 35,61, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 59,39 oldu.

Sarıgül bugün oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Siyasiler söyleyeceğini söyledi artık sandık ve Erzincan konuşacak. İnşallah Erzincan'ımıza ülkemize hayırlı ve uğurlu olur, demokrasi kazanır. Seçimin kazananı kaybedeni olmaz, her zaman cennet vatanım ve Türkiye'm kazansın. 1071 numaralı sandıktayım, Malazgirtlerden Kocatepe'deyim. Bu sandık da benim için son derece anlamlı. Atalarımızın, dedelerimizin ve edatlarımızın sandığı. İnşallah Erzincan kazansın, Türkiye kazansın hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.