ŞARIK TARA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Enka İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkan Şarık Tara (88), son yolculuğuna uğurlanıyor. Tara için şirketin Balmucu'daki genel merkez binasının önünde tören gerçekleştirildi.



Şirket yetkilileri ve çalışanları, Enka Spor Kulübü'nün sporcuları, Enka Okulları öğrencileri ve aile dostlarının katıldığı törende taziyeleri Tara'nın oğlu Sinan Tara, torunları Mehmet Tara ve Ömer Tara, damadı Ziad Naamani kabul etti.



Tara için gerçekleştirilen saygı duruşu ile başlayan törende, alanda bulunanlardan helallik istendi.



Törende konuşan Enka İstanbul Okullari 9. sınıf öğrencisi Aybike Köse, Tara'nın ülkesine aşık bir insan olduğunu belirterek, onun, eğitime gönül vermiş gerçek bir vatansever olduğunu söyledi.



Şarık Tara'yı asla unutmayacaklarını dile getiren Köse, Tara'nın öğrencilere verdiği hayata dair öğütlerinden bazılarını paylaştı.



Köse, "Bize öğretttiğin değerleri sonsuzluğa taşıyacağımıza Enka öğrencileri olarak söz veriyoruz." dedi.



Aybike Köse'nin konuşması sonrası Tara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Holdingin genel merkez binasına dev boyutlarda Türk bayrağı, Tara'nın posteri ve üzerinde Tara'nın gençlere öğütlerini yer aldığı pankartların asıldığı görüldü.



Tara'nın cenazesi, öğlen Bebek Hümayun-u Abad Camisi'nde kılınacak namazın ve düzenlenecek törenin ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.