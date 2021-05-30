Sedat Peker'den 8’inci video...Kutlu Adalı cinayetine de değindi

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker, 8’inci videosunu yayınladı.

Videoda yine Kutlu Adalı cinayetine yer veren Sedat Peker, cinayetle ilgili bilgileri “devleti yıpratmak için açıklamadığını”, kriminal bir örgüte dikkat çekmek için bu bilgileri verdiğini savundu.

Peker, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben Kutlu Adalı cinayetini anlatırken deseydim ki Kıbrıs Rum kesimine Türk kesimini satmak için bu cinayet yapıldı, o zaman devlet yargılanırdı. Ben doğruyu söyledim, öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Kriminal bir yapı var, bir ucu Venezuella’da, bir ucu da Kıbrıs’ta. Bir ucu da buna benzer bir şekilde 25 sene evveline tekabül eden bir zamanlarda yine aynı sebeplerle dedim. Kardeşim zorla ifade verdi, sonra tak tak tak… Zekâya saygı duymasını öğreneceksiniz.”

Bir önceki videosunda Adalı cinayetiyle ilgili “zaman aşımı” dediğini anımsatan Peker, “Uluslararası hukuku, infaz kanunlarını inceledim, şöyle bir durum ortaya çıkıyor; cinayet 20 senede zaman aşımına uğruyor ancak açılmış mahkeme varsa bu zaman aşımını engelliyor. Biz AİHM’e bağlı olduğumuz için, AİHM’de bu konu ile ilgili yargılama yapılmış bu yüzden zaman aşımı ortadan kalktı” dedi.

Peker, kardeşi Atilla Peker’in AİHM’de yargılanmadığını anımsatarak, “Yani Korkut Eken ve Mehmet Ağar ve diğerleri için zaman aşımı olmaz” dedi.