Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Ümit Özerli, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar için askeri tören düzenlendi.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şehitlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, şehitler için dua okudu.

Törenin ardından şehitlerin cenazeleri askeri araçlara konularak, Atatürk Havalimanına doğru yola çıktı.

Hastane çıkışında bekleyen vatandaşlar dua ederken, bir vatandaş cenazelere asker selamı verdi. Bir vatandaş da "Selam olsun şehitlere. Güle güle şehidim." diyerek tabutları selamladı.

Yüzbaşı Ümit Özerli'nin cenazesi İzmir'e, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'ya, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'e ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi Niğde'ye askeri uçakla gönderilecek.