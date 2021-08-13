Sel yıkım ve acı kaybı getirdi; 27 can kaybı

Batı Karadeniz, yaklaşık 2 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor. Kastamonu ve Sinop'ta şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Kayıp başvuru sayısının da 100'ün üzerinde olduğu açıklandı. Çok sayıda ev, araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Batı Karadeniz'de, 27 kişi hayatını kaybederken kayıp başvuru sayısının da arttığı söylendi.

Selden en fazla etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Önüne ne kattıysa götüren sel suları nedeniyle ilde 25 kişi hayatını kaybetti. 100'ün üzerinde kayıp başvuru yapıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Sinop'ta iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken Bartın'da bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

SEL TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nde sellere yol açabilecek şiddetli yağışların cumartesi gününe kadar devam edeceği yönünde uyarıda bulundu.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki son gelişmeler...

SİNOP

Sinop'ta da sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı.

İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.

SU VE ELEKTRİK YOK

Bölgeye gönderilen çok sayıda iş makinesi çalışma yapıyor.

İlçeye su ve elektrik verilemiyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede kurtarma çalışmaları bot ve TSK'ya ait helikopterlerle yapıldı.

BARTIN

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışması da yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Afetten en fazla etkilenen Zafer köyünde köyü ikiye ayıran derenin üzerindeki köprü çöktü, camilerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı, birçok araç tarlalara sürüklendi.

Öte yandan ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçalarının altını da kontrol ediyor.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı'nın taşması, çayın kenarındaki mahalleler suya gömüldü. Birçok bina hasar gördü.

Bölgede sel nedeniyle kapanan yollar her köye ulaşmayı güçleştiriyor.

Kurtarma ekipleri hem göle dönen yollarda hem de havadan çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel bölgesinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz." dedi.

Bakan Kurum da, "Önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarıyor olacağız" açıklamasında bulundu.