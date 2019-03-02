Selçuk Yöntem: "Kıbrıs'ta dolandırıldım"

Türkiye’li oyuncu Selçuk Yöntem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir emlakçı kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Hürriyet’in haberine göre; Yöntem, dün Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek, Y. T. adlı emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

Edinilen bilgilere göre Yöntem, polise verdiği ifadesinde, Y.T.'ye Girne'de alınacak bir ev için kapora olarak 350 bin TL gönderdiğini söyledi. Yöntem'in, "Parayı göndermeme rağmen ev de alınmadı param da geri verilmedi" dediği öğrenildi. Yöntem, parasının kendisine iade edilmesini istedi.

Haberde, Yöntem'in suç duyurusu üzerine Y.T., Girne'de gözaltına alındı. Y.T.'nin parayı aldığını kabul ettiği ve "Mecbur başka bir yere ödeme yapmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi. Y.T.'nin tefecilere borcunu ödediği bildirildi.