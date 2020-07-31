Şentop: "Doğu Akdeniz'in güvenliği en başta Türkiye için hayati öneme sahip "

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'da kıldığı bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, basın mensuplarının Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin sorusu üzerine, Doğu Akdeniz'i çevreleyen ülkelerin arasında Akdeniz'e en büyük sınırı olan ülkenin Türkiye olduğunu ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'in güvenliğinin en başta Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, "Doğu Akdeniz'le alakası olmayan bazı ülkelerin başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'in güvenliği ve zenginliği, başta Türkiye olmak üzere başka Doğu Akdeniz sınırındaki ve çevresindeki ülkeler bakımından ehemmiyet ifade ediyor. Bu bakımdan Türkiye, kendisini Doğu Akdeniz'in güvenliğinden birinci derecede sorumlu addeden bir ülkedir. Türkiye buradaki uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün yetkilerini kullanma konusunda kararlıdır" değerlendirmesinde bulundu.