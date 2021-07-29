Şentop: "Kıbrıs Türk tarafının yeni vizyonu Kıbrıs’ta çözümü sağlayacak"

Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova’nın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaiser’in katılımıyla başkent Bakü’de yapıldı.
Beyannamenin icra toplantısında kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycan parlamentosunda konuşma yaptıktan sonra beyanname imza altına alındı.
Kıbrıs Türkü’nü senelerdir insanlık dışı ambargolara maruz bırakan statükonun değişmesini samimiyetle arzu ettiğini vurgulayan Şentop, “Uluslararası toplumdan da bu sürece destek vermesini, Kıbrıs Türk tarafının yeni teklifini ön yargısız şekilde değerlendirmesini bekliyoruz” dedi.
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi Başkanı Samed Seyidov başkanlığındaki heyetin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda KKTC’yi ziyaretinin önemine de dikkati çeken Şentop, bu temasların karşılıklı olarak artarak devam etmesinin Kıbrıs Türk halkına haklı davasında kuvvet vereceğini kaydetti. Şentop, Kıbrıs Türk Halkına uygulanan ambargo ve kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik Azerbaycan tarafından atılacak adımlara da önem atfettiklerini söyledi.
TBMM Başkanı Şentop, Pakistan’ın da Kıbrıs Türkleriyle olan dayanışmasının artarak devam edeceğine inandığını dile getirdi.