Sıcak havada deniz ve havuzlarda enfeksiyon riski

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, sıcak havalarda girilen deniz ve havuzlarda enfeksiyon hastalıklarının arttığını söyledi.

Prof. Dr. Varol, AA muhabirine, yüksek sıcaklıklar nedeniyle deniz ve havuzlarda insan yoğunluğu oluştuğunu, bunun da sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini anlattı.

Varol, "Havuzda hijyen ve temizlik çok önemli. Eğer suya girdiğimiz yer ortamın kaldırabileceğinin üzerindeyse cilt rahatsızlıkları özellikle mukozalarda iltihaplanma, enfeksiyon hastalıklarını görüyoruz. Göz kapaklarının içinin iltihaplanması, idrar yollarında enfeksiyonlar, kadın veya erkek genital bölgelerinde enfeksiyonlar bunlar aslında sık gördüğümüz havuz kaynaklı hastalıklar olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Deniz suyunun, sürekli kendini yenilediği için havuza göre daha az riskli olduğunu fakat çok kalabalık yerlerde deniz suyunun da hijyen açısından bozulduğunu aktaran Gamze Varol, mikroorganizmaların, deniz suyunun ısınmasıyla hızla çoğaldığını dile getirdi.

Varol, "Deniz, ter, idrar ve vücut atıklarıyla kirleniyor. İnsan vücudunda hastalık yapacak mikroorganizmalar sıcak ortamlarda daha hızlı ürüyor ve enfeksiyona neden oluyor. Deniz ve havuza girip çıktıktan sonra duş alınması ve deniz kıyafetlerinin mutlaka değiştirilmesi gerekli." değerlendirmesini yaptı.

Aşırı sıcaklarda zorunlu olmadıkça vatandaşlara dışarı çıkmamalarını öneren Prof. Dr. Varol, özellikle hamileler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.