Türkiye'de Sokağa çıkma yasağını duyanlar akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu.

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti.Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.Kavgalar çıktı.

Türkiye İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 12 Nisan’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00’e kadar 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

“Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van.”

Bu illerde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.