Soruşturmada yeni gelişme

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan, başsavcılıkla yaptığı görüşme sonrası bir açıklama yaptı. İnce'ye yönelik kaset iddialarını yayan 3 ana failin 2'si hakkında FETÖ örgüt yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğünü belirten Okan, "Müvekkilime yönelik eylemler Başsavcılık tarafından kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alınmıştır." dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Okan, müvekkili Muharrem İnce'ye yönelik iftira, hakaret, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, şantaj ve özel evrakta sahtecilik suçları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında başsavcılıkla yaptığı görüşme üzerine bu bilgilendirmeyi yaptığını belirtti.
"OLAY TARAFIMIZDAN CİDDİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"
Okan sözlerini şöyle sürdürdü: "Gözaltına alınan diğer şahısların sorgu ve ifade işlemi devam etmekte olup müvekkile yönelik eylemler Başsavcılık tarafından kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alınmıştır. Gelinen noktada FETÖ unsurlarıyla birlikte hareket ettiği savcılık tarafından soruşturulan diğer kişilerin siyasi tutumları nedeniyle olay tarafımızdan büyük bir ciddiyetle takip edilmektedir."