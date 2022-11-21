Soylu'dan Karkamış'a düzenlenen havan saldırısına ilişkin açıklama

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'in Karkamış ilçesine sınır ötesinden ilk tespitlere göre 3 havan atışı gerçekleştiğini, yerleşim yerlerinin isabet aldığını belirterek, "6 yaralımız vardı onlar hastaneye intikal etti. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu dün Kilis'te sınır bölgesine yönelik saldırının Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile yapıldığını, 8 güvenlik mensubunun yaralandığını hatırlatarak, "Tedavilerine devam ediyorlar. Gece de Gaziantep'e atıldı. Ancak herhangi bir isabet almamıştı." diye konuştu.

Bugün Karkamış ilçesine düzenlenen saldırıya ilişkin de Soylu, şu bilgileri verdi:

"Öğle üzeri, yine sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı ve onlar hastaneye intikal etti. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin."

Soylu, yaralıların tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirerek, "Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırıların cevabı da en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda da gerekli bütün adımlar atılacaktır. Terör örgütüne hem sınırımızın içerisinde hem sınırımızın dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir." diye konuştu.

- Bakan Özer: "Okullar da isabet aldı"

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise havan saldırılarında okulların da zarar gördüğünü söyledi.

Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin isabet aldığını bildiren Özer, top atışlarının yarattığı basınçtan ötürü Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Anaokulu'nun bazı camlarının kırıldığını belirtti.

Özer, şehit olan öğretmenin sınıf öğretmeni Ayşe Nur Alkan olduğunu ifade ederek, "Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.