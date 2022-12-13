Soylu: "Sanal bahis ve sanal kumar operasyonunda 101 kişi yakalandı"

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yasa Dışı Bahis Operasyonu kapsamında aralarında Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere 101 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

46 ŞÜPHELİ HAKKINDA 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildiği açıkladı.

Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"8 Şubat 2022'de Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti vardı. Biz cinayetle ilgili soruşturmaya başladıktan sonra Türkiye'de bir takım verilere ulaştık. Nisan ayından itibaren elde ettiğimiz bu konuda analizi, binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi, takip edilmesi... Ardından atılan adımlarla ekim 2022'de bir operasyon gerçekleştirdik.

Ardından bu sabah itibarıyla bir operasyon daha gerçekleştirdik. Bu operasyonda 15 bahis sitesinin bulunduğu.

Halil Falyalı'nın yakınlarının da dahil olmak üzere 136 kişi organizatör olarak belirlenmiştir. 850 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur, bu daha başlangıçtır. 136 kişiden 101 kişisi gözaltına alındı.

Vatandaşlarımızı bu tuzağa düşürdükleri kötücül durum, operasyonlarla akamete uğrayacaktır. Bu operasyon kendi alanında örnek olan ve bundan sonra da devam edecek bir operasyondur."