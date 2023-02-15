Soylu: "Şu ana kadar 335 bin 956 ailenin hesaplarına 10'ar bin lira gönderildi"

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili şu ana kadar 335 bin 956 ailenin hesaplarına 10'ar bin lira gönderildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Bakan Soylu, kentte salgın hastalığın, bağırsak enfeksiyonu gibi bir yayılımın söz konusu olmadığını söyledi.

TC Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, salgın hastalıklara karşı atılacak adımlar konusunda uyarılarda bulunduğunu aktaran Soylu, bu konudaki dikkatin en üst seviyede olduğunu dile getirdi.

Geçici barınma merkezleri olarak çadırların kurulduğunu ifade eden Soylu, deprem bölgesine yaklaşık 200 bin çadırın sevk edildiğini, bunların önemli bölümünün kurulduğunu aktardı.

Yaklaşık 100 bin çadırın daha depremden etkilenen illere sevk edileceğini bildiren Soylu, "Konteyner yaşam alanları yapılacak. Bunlarla ilgili yerler tespit edildi, altyapılar yapılıyor. Bu, bir yıllık bir süreç. Vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum; bu bir yıllık süreçte, son 10 günde gösterdiğiniz yüce gönüllülüğü, yardımlaşma duygusunu devam ettirmek zorundayız." diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmaları kapsamında, bir kişinin daha enkazdan canlı çıkarıldığını dile getiren Soylu, "Allah, bu çalışmalarda ümidimizin önümüzdeki saatlerde de daha fazla devam etmesini nasip etsin. Arkadaşlarımız, büyük bir gayret ve mücadeleyle durmadan çalışmaya devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

- "En çok ihtiyaç bugün var"

Deprem bölgesindeki aşevlerinin bir yıllık süreçte sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Soylu, "Aşevlerinin yemek yapmaya ve milletimize yemek hizmeti vermeye yönelik ihtiyaçlarını sürdürülebilir kılmamız lazım. Kuru gıdayı, hijyeni ve birinci el giysileri de sürdürülebilir kılmamız gerekiyor." dedi.

"Binlerce araba geldi. Çok büyük tıkanıklık var. Acaba daha ihtiyaç yok mu?" değerlendirmesi yapıldığını aktaran Soylu, "En çok ihtiyaç bugün var." vurgusunu yaptı.

Soylu, "Kahramanmaraş'ta şu anda 215 enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Nitelikli binalar kaldı. Nitelikli binalardaki arama kurtarma çalışmalarını bazı binalarda 24 saat esasıyla devam ettiriyoruz." bilgisini verdi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremzedelere ilk etapta hane başına 10'ar bin lira destekte bulunulacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Soylu, "Bu kapsamda şu ana kadar 335 bin 956 ailenin hesaplarına 10'ar bin lira gönderildi." dedi.

TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hasar tespitlerini sürdüğüne değinen Soylu, "İlk etapta 335 bin 956 tespit yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Hasar tespitlerinin ortalama yüzde 30-35 civarı tespit edilmişse bu, daha üçte biridir. Hane başına 10'ar bin lira, depremzede ailelerin hesaplara aktarılmaya devam edilecek." değerlendirmelerinde bulund