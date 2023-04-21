Su altı robotları Karadeniz gazı için durmadan çalıştı

Armelsan Savunma Teknolojileri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına sondaj faaliyetleri sırasında su altı robotlarıyla destek verdi.

Fatih, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerinde görev yapan 3 KAŞİF su altı robotu 7 gün 24 saat esasıyla ekiplere katkı sağladı. KAŞİF robotları bu çalışmalar sırasında 30 bin saate yakın operasyon tecrübesine ulaştı.

KAŞİF, Karadeniz'de 13 gün boyunca hiç su üstüne çıkmadan kesintisiz operasyon yaparak bu alanda Türkiye rekoru kırdı.

KAŞİF robotları, su altında farklı açılardan farklı özellikteki kameralarla anlık olarak kuleye görüntü aktarımı, kuyu başının yerleştirilmesi, kuyu başının temizlenmesi, kuyu başı contasının değiştirilmesi, ph ölçülmesi, akustik konumlandırıcıların yerleştirilip toplanması, kuyunun kapatılması, korozyon kapağının yerleştirilmesi, kuyuya glikol enjekte edilmesi, ihtiyaç duyulan vanaların açılması, ihtiyaç duyulan parçaların kesilmesi, gerekli olması durumunda BOP'un (kuyubaşı vanası) kapatılması gibi görevleri yerine getirdi.

Sahadaki kullanım tecrübesiyle robotların yerlilik oranı da sürekli arttı. KAŞİF-1'de yüzde 52 olan yerlilik oranı, KAŞİF-2'de yüzde 65'e, KAŞİF-3'te yüzde 75'e çıktı.

KAŞİF'in en önemli özelliği hibrid olması. İticiler elektrikli, kollar hidrolik olduğu için bakım maliyetleri ve sürelerinde ciddi avantaj sağlanıyor.

Şirket yetkilileri, hibrid olarak 30 bin saatin üzerinde saha tecrübesine sahip bilinen bir su altı robotu bulunmadığını belirtiyor.

KAŞİF su altı robotları 6 ay gibi bir sürede kullanıcıya teslim edilebiliyor.