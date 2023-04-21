Su altı robotları Karadeniz gazı için durmadan çalıştı
Armelsan Savunma Teknolojileri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına sondaj faaliyetleri sırasında su altı robotlarıyla destek verdi.
Fatih, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerinde görev yapan 3 KAŞİF su altı robotu 7 gün 24 saat esasıyla ekiplere katkı sağladı. KAŞİF robotları bu çalışmalar sırasında 30 bin saate yakın operasyon tecrübesine ulaştı.
KAŞİF, Karadeniz'de 13 gün boyunca hiç su üstüne çıkmadan kesintisiz operasyon yaparak bu alanda Türkiye rekoru kırdı.
Sahadaki kullanım tecrübesiyle robotların yerlilik oranı da sürekli arttı. KAŞİF-1'de yüzde 52 olan yerlilik oranı, KAŞİF-2'de yüzde 65'e, KAŞİF-3'te yüzde 75'e çıktı.
KAŞİF'in en önemli özelliği hibrid olması. İticiler elektrikli, kollar hidrolik olduğu için bakım maliyetleri ve sürelerinde ciddi avantaj sağlanıyor.
Şirket yetkilileri, hibrid olarak 30 bin saatin üzerinde saha tecrübesine sahip bilinen bir su altı robotu bulunmadığını belirtiyor.
KAŞİF su altı robotları 6 ay gibi bir sürede kullanıcıya teslim edilebiliyor.