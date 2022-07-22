Tahıl koridoru için imzalar atıldı

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Töreni düzenlendi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Töreninde yaptığı konuşmada," Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti. Bugün Karadeniz'de, dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir umut ışığı var." dedi.

Türkiye Cumhhurbaşkanı Erdoğan ise İmza Töreninde yaptığı konuşmada, "Küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak girişime vesile olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu;

"Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Üzerinde mutabakata varılan metinle dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına katkı sağlayacağız.

Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız.

Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi.

Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.

Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını diliyorum."