Tayfun Akalın hayatını kaybetti (Tayfun Akalın kimdir?)

‘Hababam Sınıfı', 'Süt Kardeşler' ve 'Bizim Aile' gibi filmlerdeki rolleriyle sevilen oyuncu Tayfun Akalın, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti

Bir süredir huzurevinde kalan Tayfun Akalın, geçen ay merdivenlerden inerken dengesini kaybedip yuvarlanmış ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçirmişti.

Kazanın ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tayfun Akalın, bugün hayata gözlerini yumdu.

Tayfun Akalın'ın cenazesinin yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.