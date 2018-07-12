TBMM 28. BAŞKANINI SEÇECEK

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te toplanacak ve parlamentonun 28. Başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TBMM Başkanlığı için aday oldu.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.Yeni seçilecek TBMM Başkanının başkanlığında, 13 Temmuz Cuma günü Danışma Kurulu toplanacak.

TBMM Genel Kurulu 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’te toplanacak. Bu birleşimde, TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.