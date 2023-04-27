TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile bir araya geldi.

Şentop, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla Türkiye'ye gelen Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov ve beraberindeki heyetle Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda görüştü.

Şentop ve Koşanov, görüşmenin ardından TBMM ve Kazakistan Meclisi arasında iş birliği protokolünü imzaladı.

Görüşmede, Kazakistan'da 19 Mart'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinden dolayı Koşanov'a tebriklerini ileten Şentop, Kazakistan Meclisinde yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Kazakistan'ın desteği için teşekkür eden Şentop, "Böylesi acıların yaşandığı bir dönemde kardeşlerimizin yanımızda olduğunu bilmek bizler için en büyük teselli kaynağı oldu." dedi.

İkili ilişkiler ve bölgesel sorunların da ele alındığı görüşmede Şentop, "Kazakistan'ın istikrarı Türk dünyası için büyük önem taşıyor. Kazakistan'ın, Türk Devletleri Teşkilatının kurumsallaşmasında öncü rolü bulunuyor." diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) gözlemci üyelik statüsü almasından duyduğu memnuniyeti belirten Şentop, "Bu kararın ardından KKTC'nin TÜRKPA'da bulunmaması büyük bir eksiklik olurdu. Kuzey Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin on yıllardır uğradığı insanlık dışı ambargo ve izolasyona Türk dünyasının razı olmadığını bundan böyle somut eylemlerimizle de göstermemiz gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Şentop, parlamentolar arasında imzalanan iş birliği protokolünün, iki ülke parlamentosu arasındaki dostluk ve kardeşliği güçlendirme konusunda duyulan arzunun ve ortak iradenin göstergesi olduğunu söyledi.

Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov da Meclis Başkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptığını, bunun sembolik önemi olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üzüntülerini dile getiren Koşanov, Türkiye'nin izlediği dış politikayı yakından takip ettiklerini anlattı.

Koşanov, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda arabulucu rolünün önemini vurguladı.

Daha sonra TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov ile Mamak'ta açılışı gerçekleştirilecek Türkiye-Kazakistan Dostluk Parkı'na kendi kullandığı yerli otomobil TOGG ile gitti.