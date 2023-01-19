TBMM Dışişleri Komisyonu kabul etti: Türkiye ile KKTC arasında 'ehliyet' kanunu

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile KKTC arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması’nı kabul etti.TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile KKTC arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması’nı kabul etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen kanun teklifi şöyle:

"Türkiye ile KKTC arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”