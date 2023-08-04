TC Bakanı Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, İstanbul’da uluslararası yatırımcılarla bir araya geliyor

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın bugün İstanbul’da organize ettiği Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek. Toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katılacak.

AA muhabirinin TC Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakan Şimşek, bugün İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.

Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.

Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.