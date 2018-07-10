TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KABİNEYI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı.



İşte Cumhurbaşkanlığı kabinesi:

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül



- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu



- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu



- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca



-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank



-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan