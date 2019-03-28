TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimlerde teröre bulaşanı görevden alacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber-ATV ortak yayınında soruları cevapladı. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Anket şirketleri bu seçimde büyük yanılma yaşayacak"

Bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Anketlerden gelen bilgilere baktığımız zaman aralarında korkunç farklılıklar var. Meydanlar yalan söylemez. Bu insanlar meydanlara gelmeye mecbur değil. Yağmurda bile bizi bekleyenler var. Yenikapıda 1 milyon 600 bin kişi vardı. Diğerleri acaba Yenikapı'da neden bir araya gelip miting yapmıyorlar. Bunun gerekçesi var. Bir güven oluşsa yaparlardı. Ankara da gayet güzeldi, İzmir de gayet güzeldi. Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını gerçek anketin yapılacağı pazar akşamı göreceğiz. Şu anda iyi gittiğimize inanıyorum. Hedefe varacağız diye inanıyorum.

"Lider kadrodan kayıplar vermeye başladılar"

Karanlık güçlerin besleyip büyüttüğü ve üzerimize saldığı terör örgütlerini tepeledik, tepeliyoruz. Lider kadrodan kayıplar vermeye başladılar. Kuzey Irak'ta önemli sorunları var. Önemli bir liderleri ağır yaralı. Biz bunu bitirmenin kararlılığı içindeyiz. Terör belasını biz çözmedikten sonra yatırımcı gelip benim Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgemize yatırım yapmaz. Yolumuz var, havalimanımız var. Yatırım için gerekli olan her türlü şart hazır ama tek dert terör. O da silindikçe yatırımlar gelmeye başladı.

"Örgüt sözcüsü ağır yaralandı, şu anda komada"

Kandil bölge sorumlusu, çok önemli. Bunun yanında dış ilişkiler sorumlusu ve örgüt sözcüsü. İsmen söylemeyeceğim. Bu isim çünkü aslında biliniyor ama şu anda komada olduğunu arkadaşlar söylüyorlar ve lider kadrosunda bu. En üstteki o baronların arasında olanlardan ağır yaralandı. Daha önce de bunların Sincar sorumlusu öldürülmüştü. Şu anda bu şekilde orada devam eden bir süreç var. Bizim, orada İHA'lar koordinatları yakalıyor, SİHA'lar F-16'lar devreye giriyor, oralar vuruluyor. Bir gece ansızın gelebilme olayına gelince biz ön talimatları verdiğimiz için gidip işi bitiriyorlar. Terörle mücadele noktasında yeni bir dönemin içindeyiz. Yerli ve milli silahlarımızla teröristlere göz açtırmıyoruz. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.

"Nasıl benim Kürt vatandaşlarımın milli iradesine ipotek koyabiliyorsun"

HDP, PKK'dan emir almadan adım atamaz. CHP, İyi Parti ve Saadet de bunların arkasına takılmış gidiyor. 31 Mart bir beka meselesidir. (Sezai Temelli) "Biz yoksak siz bir hiçsiniz" diyor. İmamoğlu, Yavaş bunu bilecek diyor. Sen nasıl kalkar benim Kürt vatandaşlarımın milli iradesine ipotek koyabiliyorsun. Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Sizin iradenize ipotek koyan bu adamlara gelin sandıkta dersini verin.

"Cumhur İttifakı ile baş edemeyeceklerini anlayınca yalana sarıldılar"

Erdoğan düşmanlığı bunların gözlerini öyle kör etmiş ki, Türkiye düşmanlığıyla Erdoğan düşmanlığını ayırt edemez hale gelmişler. Terör örgütü ağzı ile konuşan HDP'nin açıklamalarına tepki gösteremeyen CHP ve İyi Parti ve Saadet Partisi yöneticileri bu düşmanlığının ortaklarıdır. Bunlara karşı Cumhur ittifakı dimdik duracaktır. Cumhur İttifakı olduğu sürece bu topraklar üzerinde Kürdistan diye bir bölge inşa etmeleri söz konusu değildir. Adam kalkıyor şahsımla alakalı şu ifadeyi kullanıyor. Filanca partiye oy verenlere ben terörist demişim. Bu kadın da bu işlere bulaştı, herhalde zemin kapmak istiyor. Meral Hanım kalkıyor Denizli'deki benim vatandaşlarıma terörist dediğimi söylüyor. Benim konuşma metnim içinde böyle bir ifade herhangi bir yerde böyle bir ifadem yok. Cumhurun başkanı olacağım ve halkıma terörist diyeceğim. Onu onlar yapabilir ama ben yapmam. Aynı şeyi Aydın'da da yaptı. Ben de hemen davayı açtım. Vatandaşlarıma ben terörist diyecek kadar vicdansız değilim. Biz CHP'ye oy verenlerin oylarına da İyi Parti oylarına da, Saadet oylarına da HDP oylarına da talibiz. Biz böyle büyüdük buralara geldik. Bunlar siyasetin içinde yetişmedi tabi. Cumhur İttifakı ile baş edemeyeceklerini anlayınca büyük bir yalana sarıldılar. Bu alçaklıdır. Bu iftirayı atan Akşener. FETÖ'cüleri kastederek Mehmetçik hapiste, garip gureba hapiste diyor. Bunlara Mehmetçiğin vatan savunmasında olduğunu hatırlatmak gerek. Bunlar Mehmetçik değil, milletime kurşun sıkan teröristler. Sana teröristlerin sözcülüğünü kim verdi, Pensilvanya...

"(FETÖ'cüler) Kaçıp gittiler gerçek patronlarına hizmet ediyorlar"

Ülkemizin 2002'den bu yana savunma sanayiinden ulaşıma nereden nereye geldiğimiz ortada. Son dönemdeki ekonomik saldırı, güneyimizde terör devleti kurma girişimi içerde ve dışarda ifade ettiğimiz üst akıl aktörleri var. Pensilvana'daki ahlaksızın yanında bir başka ahlaksız var. Diğerlerinin de görüşmeleri oralarla var. Endirekt başka merkezlerle de görüşüyorlar ama başaramayacaklar. Biz bunları geçmişte böyle bilmiyorduk ama bunların zihin arkasında başka şeyler varmış. Şu anda da kaçıp gittiler ve gerçek patronlarına hizmet ediyorlar.

"4'ü bir araya gelip miting yapamıyor"

Çok kirli bir ittifak kuruldu. Niçin bunların 4'ü (CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi) bir araya gelip miting yapamıyorlar. O zaman mızrak çuvala sığmayacak çünkü. Bunu bildikleri için bunu kendi tabanlarına anlatmaları da mümkün olmayacak. Terörist başının resminin bulunduğu paçavralarla şanlı bayrağımızın yan yana gözükmesinden korkuyorlar. HDP nerede aday göstermediyse oranın süflörlerinden bir tanesi Kandil. Bunların listelerinde 300 civarında PKK'lı var.

(Adıyaman Besni'deki iddialar) Bunlardan bazı adaylar bir tanesinin yakını ilçede ilçe belediye başkan adayı para dağıtıyor. Bunlarla beraber giyim kuşam vs dağıtıyorlar. Daha önce orada biz kazanmıştık. Ben şunu söyledim. Bu trenden inen bir daha bu trene binemeyecek dedim. Bunlar oradaki personelin maaşını dahi ödeyemeyecek. Eğer burada merkezi yönetimle uyum içinde olmayanlar kesinlikle yarın orada iflaslarını ilan ederler. Borçları var, yürütemezler, iflas ederler.

"Teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız"

Yüksek Seçim Kurulu, bu GBT olaylarını dört dörtlük çıkarmıyor. Aslında bunun çıkması, bunların aday olamaması lazım. Millet terör çukurları kazan değil, gül bahçeleri açan belediyeciliği hak ediyor. Milletle değil, teröristlerle bir aradaysa bedeli olacak. Kayyum olarak atanan arkadaşlarımız başarılı bir belediyecilik yapıyorlar. Terörle bağlantılı olanların bu milletin parasını çarçur etmelerine izin verilmeyecek. Terör suçu işleyenler için gereğini savcılık yapacaktır. Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız. Bunu yine söylüyorum.

"Atatürk hayatta olsa o adamı (Kemal Kılıçdaroğlu) CHP'ye yaklaştırmaz"

Atatürk hayatta olsa o adamı (Kemal Kılıçdaroğlu) CHP'ye yaklaştırmaz. Bay Kemal CHP'nin başına geçtikten sonra CHP'yi yeniden dizayn ettiler ve HDP ile yan yana getirdiler. Beyoğlu'na koydukları aday bir çok terör olaylarına karışmış biri. CHP'nin Adalar Belediye başkan adayı Erdem Gül'ün İstiklal Marşı'nın okunuşuna dahil tahammülü yok. Bu adam Adalar'a belediye başkanı olursa Adalar'ın vay haline. CHP'nin şu anda ilkeleri kaybolmuş. 6 okun hangi maddesine uyuyor bu. Bu adam Cumhuriyetçi mi, halkçı mı? neci bu adam? Beyoğlu'nu söyledim, o da öyle.

CHP'li adaydan şehit eşine hakaret

Şehidimizin eşine saygısızlık edildi. Cesaretinden dolayı kendisini kutluyorum. Bu adamlar terbite tablasından geçmemiştir. Bunlar için insanın değeri yok, hele şehitlerin değeri hiç yok. Hanım kardeşimize saygısızlık yapacağı yerde kendi belediye başkan adaylarına haddini bildirmesi gerekiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza da talimatı vereceğim, burada bir yargı sürecini de başlatmamız lazım.

Hüsamettin Cindoruk'un "intikam" açıklaması

Davayı açacağım. Bedelini ödeyecek, karşılıksız bırakamam. Yargıda bunlarla ilgili dava sürecini başlatıp bunların hesabını soracağım. Bunların bir kısmını da seçimden sonraya bırakıyorum.

Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddiaları

Sadece sahte senet meselesi değil vergi ile de sıkıntılar var. Bay Kemal takipçisi değilse de biz sıkı takipçisiyiz. Ankara bu tür cambazlara teslim edilir mi? Burası başkent. CHP yöneticileri adayları hakkındaki iddialarla ilgili tek bir şey söylemiyor çünkü gerçeği kendileri de biliyor. Tam da CHP'ye yaraşır bir Ankara adayı. Her işleri sahte.

ABD'nin "Golan Tepeleri" kararı

Golan Tepeleriyle ilgili BM'nin 1967 kararı var. Bu tepeler Suriye'ye aittir ve bu BM'nin kararıdır. BM bu kararı vermiş olmasına rağmen Trump maalesef adeta bir Ali kıran baş kesen. BM'ye rağmen sen bunu nasıl yaparsın? BM Güvenlik Konseyi üyelerinden de buna karşı olanlar var. AB aynı şekilde, Fransa aynı şekilde, Rusya, katılmıyor. ABD'nin başında bulunman sana bu hakkı vermez. Trump, Yahudi kuruluşlarına şirin görünmek için bu adımı atıyor.

"Ayasofya'yı cami olarak anacağız"

Milletimizin yıllardır Ayasofya'yı cami olarak görme özlemi var. Çok yoğun bir şekilde bu tip bir talep olduğuna göre böyle bir adım atmanın zamanı gelmiştir. Bu adım atılarak Ayasofya'yı cami olarak anacağız. Bunun içeriğiyle alakalı bazı düşüncelerim var. Birileri bize kalkıp akıl öğretmeye çalışıyorlar. Mescid-i Aksa'ya bu kadar saldırı oldu onlara sesiniz çıkıyor mu?

Kaynak: TRT Haber