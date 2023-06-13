TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: “Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili iddialar kesinlikle doğru değil”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili asılsız iddialarla kamuoyunu manipüle etmeye çalışanlara itibar etmeyiniz”

Ankara, 12 Haziran 23 (TAK): TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların kesinlikle doğru olmadığını bildirdi.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 76. sayısını yayımladı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından ortaya atılan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya iddiaların kesinlikle doğru olmadığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili asılsız iddialarla kamuoyunu manipüle etmeye çalışanlara itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.