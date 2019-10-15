TC Dışişleri AB’yi kınadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürütmekte olduğu faaliyetlere yönelik aldığı kararları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeninzdeki faaliyetlerini yasa dışı olarak nitlendirilmesini kabul edilemez olarak nitelendirilerek, Türkiye’ye karşı emsali olmayan bu önyargılı tutumun uluslararası hukukla bağdaşmadığı vurgulandı.

Açıklamada Türkiye’nin AB ile bazı alanlardaki işbirliklerini ciddi şekilde gözden geçireceği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

” AB’nin aldığı bu kararlarda bir kez daha Kıbrıs Türklerine hiçbir atıfta bulunmaması ve onları yok sayması ibret ve endişe verici bir durumdur. Bu durum, AB’nin Kıbrıs konusunda artık Rum tarafının tümüyle rehinesi haline geldiğinin ve tarafsız kalamayacağının son örneğini teşkil etmiştir. Aslında AB’nin, 2004 yılında aldığı kararları ve verdiği sözleri hayata geçirmemekle, Kıbrıs Türklerini gözardı ettiği yadsınamaz bir gerçektir. AB’nin bu tavrını da şiddetle kınıyoruz. Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın tesisi, herkesin kazanacağı bir işbirliği iklimi yaratılması, ülkemizin ve özellikle Kıbrıs Türklerinin ilgili anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve çıkarlarına saygı gösterilmesi ve Doğu Akdeniz’in siyasi, hukuki, tarihi ve coğrafi gerçeklerinin dikkate alınmasıyla mümkün olacaktır. AB Dış İlişkiler Konseyi’nin kararları ve ülkemize yönelik yaptığı çağrıları tümüyle reddediyor ve kınıyoruz”