TC Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye’ye yönelik iddiaları reddediyoruz"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlarının katılımıyla dün New York’ta düzenlenen üçlü toplantının bitiminde yayımlanan ortak açıklamada yer alan ve Türkiye’ye yönelik iddiaları reddetti.

TC Dışişleri açıklaması şöyle;

“Yunanistan ve GKRY’nin uluslararası hukuka aykırı, maksimalist milli politikalarına son dönemde, AB ülkelerinin yanısıra, bölge ülkelerini de müdahil etmeye çalışmaları Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara hizmet etmemektedir.

Bölge ülkelerinin Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri, ne sorumlulukları, ne de söyleyebilecekleri bir sözleri vardır.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaya ve izole etmeye yönelik, siyasi saiklerle atılan adımların başarılı olma şansı yoktur.

Ayrıca Yunanistan’ın bir yandan bize işbirliği mesajları gönderirken, diğer yandan ülkemize karşı mesnetsiz iddialarda bulunması da samimiyetsizliğinin göstergesidir.

Bu ülkeleri bölgenin siyasi, ekonomik, coğrafi gerçekleriyle yüzleşmeye ve bu gerçeklerle uyumlu işbirliği politikaları izlemeye davet ediyoruz.

Doğu Akdeniz’in istikrara, Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşmasının başka yolu yoktur.

Bu bölgede Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin içinde olmadığı projeler hiç bir zaman etkin ve etkili olmayacaktır.

Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz.”