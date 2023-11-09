TC Dışişleri Bakanlığı’ndan AB Komisyonu'nun 2023 Türkiye raporundaki “Kıbrıs” bölümüne ilişkin açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye raporunda Kıbrıs konusundaki bölüme ilişkin, “AB’nin Kıbrıs’ta olası bir çözüme dair Rum tezlerini kayıtsız şartsız savunmaktan ibaret beyanlarının Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı nezdinde ne bir değeri ne de bir bağlayıcılığı bulunduğunun ve çözüm sürecine hizmet etmektense zarar verdiğinin artık idrak edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye raporu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada raporun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs konularındaki bölümlerine ilişkin şunlar kaydedildi:

“Her zamanki gibi, gayrihukuki, gerçek dışı ve maksimalist Rum/Yunan tezlerini yansıtması, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı politikalarını görmezden gelen dışlayıcı tutumun sürdürülmesi, Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılması ise AB’nin dayanışma kisvesi altında taraflı ve haksız tutumunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu vesileyle, Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinin formatının Ada’daki iki taraf, üç Garantör ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı olduğunu, AB’nin geçmişteki süreçlerdeki rolünün tarafların rızasıyla gözlemciliğin ötesine geçmediğini, herhangi bir şekilde söz sahibi olmadığını vurgulamak isteriz. AB’nin Kıbrıs’ta olası bir çözüme dair Rum tezlerini kayıtsız şartsız savunmaktan ibaret beyanlarının Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı nezdinde ne bir değeri ne de bir bağlayıcılığı bulunduğunun ve çözüm sürecine hizmet etmektense zarar verdiğinin artık idrak edilmesi gerekmektedir."