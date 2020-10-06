TC Dışişleri:Bazı askeri ürünlerin ihraç iznini askıya alması çifte standarttır

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kanada’nın askeri teknoloji alanındaki bazı ürünlere verilen ihracat iznini kaldırmasına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında “Kanada’nın bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç iznini askıya alması çifte standarttır.Kanada dar siyasi çevrelerin hesaplarına hapsolmadan hareket etmelidir. Kanada Azerbaycan’ın haklı mücadelesini gerekçe göstererek ihraç iznini askıya aldı. Müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde engeller çıkarmaktadır.” ifadeleri yer aldı. Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiası ile ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye’ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Kanada Dışişleri Bakanı Champagne, yaptığı yazılı açıkalmada, “Son birkaç gündür Kanada teknolojilerinin Dağlık Karabağ’daki askeri çatışmalarda kullanıldığına ilişkin bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaları duyar duymaz Kanada Dışişleri Bakanlığına bu iddiaları inceleme talimatı verdim. Kanada’nın sıkı ihracat kontrol rejimine uygun olarak ve devam eden çatışmalardan dolayı, daha derinlikli incelemeye zaman bırakmak üzere Türkiye’ye verilen ihracat izinlerini askıya aldım.” ifadelerini kullandı. Kanada’nın Dağlık Karabağ’daki çatışmalardan endişe duyduğunu belirten Champagne, “Sahadaki durumu derhal istikrara kavuşturmak için tüm tedbirlerin alınması ve bu çatışmanın barışçıl ve müzakereli bir çözümden başka bir alternatifi olmadığı çağrısında bulunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.