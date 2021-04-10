Türkiye'de Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen özel platformların kurulmasına başlandı.

Proje kapsamında 50 platform, ekipler tarafından belirlenen direklere yerleştirilecek.

Tekirdağ'da leyleklerin akıma kapılmaması için elektrik direklerine özel platformlar kuruluyor

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Ahimehmet Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Trakya'nın leyleklerin göç güzergahında olduğunu söyledi.

Baharın gelişiyle Trakya'da leyleklerin sıklıkla görülmeye başladığını belirten Yel, "Eskiden mahallelerimizde çok sayıda leylek yuvası olurdu. Daha sonra çevresel faktörler ve elektrik hatlarının mahallelere gelmesiyle leyleklerin akıma kapılıp sayılarının azaldığını gördük. Ben de Hayvan Hakları Araştırma ve Koruma Komisyonu Başkanlığım zamanında da bu hususa değinmiştim." dedi.

Yel, hayvanların korunması konusunda her zaman duyarlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın her konuda olduğu gibi, çevrenin ve canlıların da korunması konusunda attığı adımlardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. TREDAŞ ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerinin ortak çalışması neticesinde 50 platform hazırlandı ve bu yıl içerisinde hepsi elektrik direklerine yerleştirilecek. Leylekleri ve diğer canlıları korumak için büyük bir mücadele veriliyor."