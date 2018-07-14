TEKİRDAĞ’DAKİ TREN KAZASI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında devrilen vagonlar parçalanmak üzere İzmit'e nakledilecek.

Kullanılmaz hale gelen vagonlar bulundukları yerden iş makineleri ve vinçlerle yük vagonlarına yüklendi.

Yüklenen vagonlar, Çorlu Garı'na getirildi. Vagonların buradan İzmit Makine Kimya Endüstrisi'ne götürüleceği ve parçalanacağı öğrenildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları dün başladı. Bölgede yapılan çalışmalarla 3 vagonun kaldırılması tamamlandı. Geri kalan 2 vagonun ise kısa sürede kaldırılacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 21:07