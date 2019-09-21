Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 15 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül'de Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine yapılan hava harekatında en az 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu 16 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine icra edilen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Yapılan çalışma neticesinde hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.