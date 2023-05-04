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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
Türkiye
04 Mayıs 2023 Perşembe 10:09
Kıbrıs Genç Tv
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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