Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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