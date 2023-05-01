17 televizyon kanalı, 16 radyo kanalı ve dijital platformlar...

Yarım asrı geçen deneyimi ve tarihe tanıklık eden sorumlu yayıncılık anlayışıyla Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü TRT, 59 yaşında.

Radyolu günler 6 Mayıs 1927'de başladı. Sonra televizyonla buluştu Türkiye. 31 Ocak 1968'de Mithatpaşa Stüdyosu'nda ilk deneme yayınları yapıldı.

Unutulmaz yayınlar

Yıllar boyunca hep ilklere imza atıldı TRT'de. Astronotların Ay'a attığı ilk adımlar, Zeki Müren'in Ankara'da verdiği konser tüplü ekranlara yansıdı.

TRT, evlere ve gönüllere taht kurdu. Unutulmaz yayınlar izleyiciyle buluştu.

Tüm Türkiye ve Avrupa, 20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'ndan TRT yayınlarıyla haberdar oldu.

Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü

TRT, farklı dillerde yapılan yayınlarla Türkiye'nin sesini ve gücünü tüm dünyaya yansıtmaya devam ediyor.

TRT Haber, ses getiren yayınları ve özel haberleri ile zirvedeki yerini koruyor.

TRT World ile kapsamlı içerikler ve uluslararası gelişmeler dünya kamuoyuna sunuluyor.

TRT Arapça ve TRT Kürdi ile bölgelerdeki gelişmeler izleyiciler ile buluşuyor.

Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya 250 milyon nüfuslu coğrafyaya TRT Avaz hitap ediyor.

İlkleri yaşatmaya devam ediyor

Kültür-sanat dünyası TRT 2 ile, teknoloji ve eğitim programları TRT EBA Kanalları ile izleyicilere aktarılıyor.

Sporseverler, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranında buluşuyor.

TRT Çocuk, tüm rakiplerini geride bırakarak her yaştan çocuğu ekran başında bir araya getiriyor.

"TRT Çocuk Kitaplık", "TRT Bil Bakalım" ve "TRT Oyun Dünyası" uygulamaları ile yeni medya alanında da atılımlara imza atılıyor.

Reyting rekoru kıran diziler ve ödüllü belgeseller ile TRT kanalları en çok izlenme oranına sahip.

TRT, yenilikçi yayın politikası ile Türkiye'ye ilkleri yaşatmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023, 10:16