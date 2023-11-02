TRT Genel Müdürü Sobacı, dünyanın en büyük yayın birliğine başkan seçildi

Dünyanın en büyük yayın birliği olan Asya Pasifik Yayın Birliği'nin başkanlığına TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı seçildi. Sobacı, bu sonucun Türkiye'nin yükselişinin bir yansıması olduğunu söyledi. Sobacı, İsrail-Filistin meselesinde Batı medyasının takındığı tutuma da tepki gösterdi.

65 ülke, 246 yayın kuruluşu ve 3,5 milyar izleyiciye sahip dünyanın en büyük yayın birliğinin yeni başkanı belirlendi.

Asya Pasifik Yayın Birliği Başkanlığına TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı seçildi.

Sobacı, "Başkanlığın TRT vesilesi ile Türkiye'ye gelmesini, Türkiye'nin yükselişinin bir adımı, bir yansıması olarak değerlendirebilmemiz mümkün. ABU Başkanlığının Cumhuriyet’in 100. yılına denk gelmesi bizler için ayrıca sevindirici oldu. Bu millet hangi şartlar altında olursa olsun, imkanları ne kadar kısıtlı olursa olsun, mücadelesinden asla taviz vermemiştir ve hedeflerini hep gerçekleştirmiştir" açıklamasını yaptı.

ABU'nun yeni başkanı Mehmet Zahid Sobacı

Sobacı, Türkiye’nin her alanda lider ülke olma hedefi için bu sürecin önemine dikkati çekti.

Mehmet Zahid Sobacı, "Dünyanın en büyük yayın birliğinin sunduğu imkân ve potansiyeli de bu amaçlar doğrultusunda seferber ederek bu süreci daha güçlü bir şekilde yürütebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze saldırıları

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Güney Kore'nin başkenti Seul'da toplanan 60'ıncı ABU Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değindi. TRT'nin 'sorumlu yayıncılık' tavrına vurgu yaptı.

Sobacı, "TRT World ve TRT Arabi gibi kanallarımız ve uluslararası dijital haber platformlarımızla biz artık dünyayı dünyaya anlatan bir yayın kurumu haline geldik. Dünyanın vicdanının sesi olmaya gayret ettik, yok sayılanların sesi olmaya gayret ettik. Filistin'e yönelik gerçekleştirilen katliam çerçevesinde bunu yaşama geçirmeye çalıştık" sözleriyle TRT'nin sorumlu yayıncılığına dikkati çekti.

"Batı medyası Filistin konusunda kötü bir sınav veriyor"

Sobacı, uluslararası medya organlarının konu ile ilgili tutumuna da tepki gösterdi.

Mehmet Zahid Sobacı sözlerine şöyle devam etti:

"Bu katliamın geldiği nokta itibariyle aslında cümlelerin, sözlerin ve insanlığın bittiği yerdeyiz. Hastaneleri bombalıyor, ibadethaneleri, okulları, mülteci kamplarını bombalıyor kuvezdeki bebekler dahil, anneleri, çocukları kadınları sivilleri katlediyor hatta basın mensuplarını öldürüyor aslında insanlık suçu işliyor uluslararası hukuku hiçe sayıyor. Batı medyası maalesef kötü bir sınav veriyor. Batı medyasının ikiyüzlülüğü karşısında biz daha güçlü yayınlarla haberlerle buna cevap vermek durumundayız. Dünyanın en büyük birliği dediğimiz yayın birliğini bu cevabı verirken güçlü bir zemin olarak değerlendirebiliriz"

Sobacı görevini 3 yıl boyunca sürdürecek

Mehmet Zahid Sobacı, ABU Başkanlığını 3 yıl boyunca sürdürecek.

246 üyesi ile en fazla üyeye sahip ve en büyük yayın birliği olan Asya Pasifik Yayın Birliği, kurulduğundan bu yana yayıncılığı geliştirmek, yayın kuruluşları arasında işbirliğini teşvik etmek ve ortak projeler üretilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.